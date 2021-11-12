В Красноярском крае за сутки 31 пациент погиб от коронавируса, заразились 720 человек

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В Красноярском крае продолжает оставаться стабильно высоким количество заболевших коронавирусом за сутки – за минувшие 24 часа заразились 720 человек, но появилась тенденция по снижению роста заболевших, цифры медленно идут на убыль. По данным портала стопкоронавирус.рф, от ковида в регионе скончался 31 человек.

С начала пандемии коронавирус подхватили 139 867 жителей региона, погибло – 6915 пациентов.

Число поборовших вирус растет и постепенно догоняет количество зараженных – за сутки выздоровели 715 человек, а с начала пандемии с вирусом справились 123 626.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 51 474 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 236 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 569. Проведено тестов на коронавирус всего 4 092 644, из них за последние сутки 14 497., - сообщили в Роспотребнадзоре.