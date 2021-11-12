В ДТП с бензовозом и иномаркой под Ачинском пострадало трое не пристегнутых пассажиров

Фото: МВД

Еще одно крупное ДТП произошло в ночь на 12 ноября – водитель бензовоза «Мерседес» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Фольксваген». Как сообщают в МВД, трое пассажиров легкового авто не были пристегнуты ремнями безопасности и серьезно пострадали.

- Сегодня ночью на автодороге Ачинск – Назарово 50-летний водитель бензовоза «Мерседес», двигающийся со стороны Ачинска, по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением 23-летнего жителя города Назарова. В результате ДТП трое пассажиров легкового транспортного средства, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, получили травмы различной степени тяжести, госпитализированы. Водители обоих автомобилей не пострадали, освидетельствованы, признаков опьянения не установлено, - пояснили в пресс-службе МВД.

Несмотря на то, что цистерна бензовоза была загружена, во время опрокидывания машины разлива топлива не произошло. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку.