В Красноярском крае сотрудники ГИБДД предупреждают об опасности водителей-дальнобойщиков по их радиоволне

Фото: ГИБДД

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД помогают водителям-дальнобойщикам по радио – они подключаются на их волну и предупреждают автомобилистов об опасных участках, изменениях погодных условий и дорожной обстановки. Как сообщили в ГИБДД, такая помощь проводится на постоянной основе.

- Цель таких сообщений – информировать водителей об обстановке трассе и предотвратить возможные дорожные трагедии, - поясняют в ведомстве.

Один из таких опасных участков в Красноярском крае - отрезок автодороги Р-257 «Енисей» с 1 по 125 километр. Он имеет сложный рельеф, кроме того, обилие поворотов, затяжных спусков и подъемов требует от водителей, особенно иногородних, предельной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. На данном участке в текущем году произошло 120 различных ДТП, в которых пострадали более 40 человек.

Госавтоинспекция желает всем автомобилистам безопасных дорог и призывает помнить о собственной безопасности, а также оказывать помощь другим участникам дорожного движения.