На предстоящих выходных в Красноярске будет до +3 градусов тепла и снег

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске пока морозов не ожидается – на предстоящих выходных будет снежно, но тепло. По прогнозам синоптиков, эти выходные будут последними в этом году, когда температура будет со знаком +.

В субботу, 13 ноября, в течение всего дня и ночи будет идти снег, температура будет от 0 до +2 градусов тепла, к ночи ненамного похолодает – столбики термометров покажут -1 градус.

14 ноября, в воскресенье, снега будет куда меньше, да и в целом будет прохладнее. Утром от -2 до +1, а днем от 0 до +1. Ночью температура будет держаться со знаком +.

Сильного ветра не будет, но порывы иной раз будут довольно ощутимы – все выходные от 3 до 5 м/с.