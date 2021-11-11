В Красноярском крае от коронавируса скончались 30 человек за сутки, заразились 726

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В Красноярском крае продолжает оставаться стабильно высоким количество заболевших коронавирусом за сутки – за минувшие 24 часа заразились 726 человек. По данным портала стопкоронавирус.рф, от ковида в регионе скончались 30 человек.

С начала пандемии коронавирус подхватили 139 147 жителей региона, погибло – 6884 пациента.

Число поборовших вирус растет и постепенно догоняет количество зараженных – за сутки выздоровели 690 человек, а с начала пандемии с вирусом справились 122 911.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 807 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 401 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 751. Проведено тестов на коронавирус всего 4 078 147, из них за последние сутки 16 896, - сообщили в Роспотребнадзоре.