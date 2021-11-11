38-летний житель Красноярска напал на переписчицу, пришедшую к нему домой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 38-летний мужчина напал на переписчицу, которая пришла собрать данные о проживающих в его квартире. Как сообщают в МВД, конфликт произошел еще 1 ноября.

В полиции пояснили, что девушка-волонтер была в одном из домов Кировского района на переписи, когда постучалась в квартиру к 38-летнему жителю Красноярска. Она хотела собрать данные о жильцах, но между горожанином и переписчицей произошел конфликт, а затем мужчина напал на девушку.

Были ли причинены переписчице телесные повреждения, и что стало причиной агрессивного поведения мужчины – пока неизвестно. Девушка смогла вырваться и убежать, а затем сообщила об инциденте в дежурную часть.

На сегодняшний день участковый занимается проверкой и выяснением всех обстоятельств ЧП.