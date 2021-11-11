В Красноярске 12 ноября стартует проект «Зима на Стрелке»

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске с 12 ноября стартует новый городской проект «Зима на Стрелке». Как сообщает администрация, проект будет «оживать» постепенно, старт даст первый открытый каток с искусственным льдом в краевой столице. Строительство главного объекта локации уже в стадии завершения: оборудован обогреваемый шатёр, внутри которого будет организован прокат коньков, зона отдыха и сервисная служба.

Отметим, что каток будет работать в режиме сеансов по полтора часа каждый, а в перерывах между ними будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей шатра. Купить билет на каток можно двумя способами: через кассу в шатре или онлайн через сайт «Красгорпарка». Допуск на лёд будет автоматизированным – через турникеты.

В рамках проекта будет организована и сценическая площадка. С понедельника по четверг для гостей будет звучать фоновая музыка, а в пятницу и выходные красноярцы увидят выступления музыкальных коллективов. Они будут заканчивать свои концерты в 21:00.

Также на площади Мира будут работать локации общественного питания, магазин сувенирной продукции. Особую атмосферу будет создавать световое оформление. А ближе к Новому году в рамках проекта откроют тематические фотозоны, возведут арт-объекты и ледовый городок.