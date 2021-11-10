За сутки в Красноярском крае зафиксировали 731 новый случай заболевания Фото: ИВАНОВА Диана

По данным оперативного штаба на 14 часов 10 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 138 421 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 731 случай заболевания. И если в целом по региону есть пусть небольшая, но позитивная динамика – минус 9 случаев по сравнению с 9 ноября, то в краевом центре по-прежнему идет повышение. В Красноярске суточный прирост составил 171 случай. В Норильске – 61 случай, в Минусинске – 31, в Канске – 66, Богучанском районе – 33, Назарово – 35, Эвенкии – 31 и в Тасеевском районе – 30.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 157 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 399 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 703. Проведено тестов на коронавирус всего 4 061 251, из них за последние сутки 11 787. В эту статистику не входят данные по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску.