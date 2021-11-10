Бросившая двух детей жительница Красноярского края выступила на ток-шоу на федеральном телеканале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница села Малая Камала Рыбинского района попала в ток-шоу «Мужское и женское» на федеральном телеканале. Речь шла о том, что она не исполняет свои родительские обязанности – много лет назад она бросила двух своих детей, когда они были совсем маленькими, на воспитание собственной матери-пенсионерки.

Пожилая женщина изо всех сил старается, чтобы содержать своих внуков – подростков. Старшей девочке уже 16 лет, ее брат чуть помладше. А еще в семье есть маленькая девочка, мать которой умерла, а бабушка официально оформила опеку – вот на эти опекунские плюс пенсию и живет эта семья из четырех человек.

При этом алименты от бывшего мужа (тот платит их исправно) «героиня» передачи складывает на свой счет и там уже скопилась солидная сумма.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, организована проверка информации. Также будет дана оценка работе с семьей органам опеки и ПДН. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.