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Общество10 ноября 2021 5:23

В Красноярске открыли сбор идей по развитию города

В рамках подготовки к празднованию 400-летия столицы края
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске открыли сбор идей по развитию города

В Красноярске открыли сбор идей по развитию города

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске стартовал онлайн-сбор идей по развитию города. Жители могут оставить пожелания по развитию инфраструктуры, застройки, благоустройству общественных пространств и защите культурного наследия. Предложения лягут в основу мероприятий по подготовке к празднованию 400-летия города.

Как рассказали в мэрии, поделиться своим видением будущего Красноярска можно на портале «Чего хочет Красноярск» до 8 декабря 2021 года. Кроме того, идеи по преобразованию облика города станут основой для разработки проектов в рамках Стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года.

Стратегический мастер-план разрабатывается конструкторским бюро «Стрелка» по заказу Корпорации развития Енисейской Сибири. Поддержку оказывает правительство региона и администрации города. Основная цель – улучшить качество жизни в Красноярске, повысить комфорт и безопасность городской среды, решить проблемы экологии, развить условия для роста экономики и культуры.