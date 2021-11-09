В Красноярском крае подрядчика по отлову бродячих собак подозревают в мошенничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае компанию-подрядчика по отлову бродячих собак заподозрили в мошенничестве. Занималась нечестными делами, по предварительной информации, полученной из краевой полиции, заместитель директора фирмы. Вот что известно на этот час. В период с июня 2018 по декабрь 2019 подозреваемая заключила с администрацией Шарыповского и Емельяновского районов 8 муниципальных контрактов, согласно которым организация должна была заниматься содержанием и отловом бездомных животных.

Однако отлов собак шел не так, как полагается. Ветеринарный врач животных фактически не осматривал, соответственно, нет врача – нет стерилизации. Но женщина подмахнула документы, где все якобы оказанные услуги были прописаны. На основании фиктивных документов из муниципалитетов она получила более 2,5 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Следователи выяснили, что женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. На сей раз ей грозит до 6 лет лишения свободы.