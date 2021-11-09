В Туве мать задавила собой новорожденного сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве 29-летнюю жительницу поселка Хову-Аксы признали виновной в смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ). Погибший – ее новорожденный сын, совсем кроха. Как же так получилось, что в семье произошла трагедия, рассказали в пресс-службе тувинского следкома.

К сожалению, родив ребенка, молодая женщина не стала для него хорошей матерью, она продолжила свою привычку выпивать. Следствием и судом установлено, что 16 мая 2021 года около 19 часов женщина в состоянии алкогольного опьянения решила покормить сына грудью. Положила его на кровать, легла рядом. А после того, как покормила, уснула.

Проснувшись через некоторое время, женщина обнаружила, что ребенок не дышит, не подает признаков жизни. Приехавшие на вызов медики скорой помощи констатировали смерть крохи.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на десять месяцев, с удержанием 5 % от заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.