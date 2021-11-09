Красноярские автомобилисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить белый налет на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава красноярской федерации автомобилистов Егор Фролов написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить новый реагент, который появился на дорогах города. Причем, отмечает он, это произошло за две ночи, с 3 на 4 и с 4 на 5 ноября, когда не было никаких осадков. По признанию представителей администрации города этот реагент – не «Бионорд», против которого красноярские водители выступают категорически против. Это обычный соляной раствор.

«На наш взгляд использование противогололедных реагентов при отсутствии к этому объективных причин – наледи и снежного наката – является нецелевым использованием бюджетных средств города Красноярска» - отметил Егор Фролов на своей странице в «Инстаграме».

Также он указал, что из-за несоблюдения технологии из-за реагентов портятся автомобили: происходит коррозия металла, окисляется и выходит из строя электрооборудование, на лобовых стеклах появляются царапины. Плюс вся эта соляная смесь витает в воздухе и попадает в легкие.