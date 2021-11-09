Красноярцев предупредили о штормовом ветре 9 ноября Фото: ИВАНОВА Диана

Начало ноября выдалось ветреным. Только-только пережили непогоду на минувшие выходные, как синоптики вновь предупреждают: не стоит расслабляться, штормовой ветер вернется в Красноярск. 9 ноября порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщают специалисты Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В зону штормового предупреждения попадают и южные районы края, а также территория Республики Хакасия. При этом температура воздуха будет в пределах нулевой отметки – днем до +2, ночью -2 градуса. Также 9 ноября на юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы западного ветра 15-18 метров в секунду, метель.

9-12 ноября в горных районах Красноярского края, Республик Хакасия и Тыва лавиноопасно, стоит учитывать эту информацию при поездках или походах в эти районы.