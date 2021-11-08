В Красноярском крае занято 84% коек для коронавирусных больных

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В Красноярском крае на сегодняшний день занято 84% коек для коронавирусных пациентов. Как сообщают в правительстве региона, на сегодняшний день развернуто около 6000 мест для заболевших ковидом. А на аппаратах ИВЛ находятся 266 заболевших.

- По данным оперштаба, 2 ноября в больницах от ковида скончались сразу 54 человека – ни один из них не был вакцинирован. По статистике врачей, большая часть попадающих в стационар пациентов – это люди без прививки. Также в группе риска люди старше 60 лет с хроническими заболеваниями, - отмечает руководство региона.

Губернатор Красноярского края Александр Усс отметил на проводимом оперштабе, что заболеваемость в регионе находится на очень высоком уровне. В связи с этим в течение недели будут введены новые ужесточения в указ о превентивных мерах.