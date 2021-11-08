В Красноярском крае водитель без прав сбил начальника енисейского ГИБДД, осматривавшего место ДТП

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае водитель без прав сбил на встречке начальника ГИБДД «Енисейское», осматривавшего место ДТП, произошедшего часом ранее. Как пояснили в МВД, Николай Хлескин был госпитализирован и сейчас находится в реанимации.

ЧП произошло 7 ноября на автодороге Красноярск-Енисейск. Глава городского ГИБДД находился на месте ДТП и проводил осмотр, когда на соседней полосе появился 29-летний водитель без прав на ВАЗ-2105. Мужчина не справился с управлением и вылетел на встречку, где как раз находился сотрудник ГИБДД.

После наезда на сотрудника, водитель налетел на КАМАЗ, находящийся на левой стороне проезжей части по ходу движения Ваз-2105, и съехал в кювет.

В больницу были доставлены все участники ДТП – водитель и два пассажира получили помощь и были отправлены на амбулаторное лечение. Сотрудника ГИБДД забрали в реанимацию.

Водитель освидетельствован на месте - признаков опьянения не найдено. Сейчас проводится доследственная проверка.