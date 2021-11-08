Еще 728 жителей Красноярского края заразились коронавирусом

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8 ноября в Красноярском крае зафиксирован очередной высокий показатель заболеваемости коронавирусом. Инфицированы еще 728 человек. Как сообщает Роспотребнадзор, всего в регионе ковидом с начала пандемии заразились 136 950 человек.

Статистика выздоровлений от коронавируса куда меньше - за сутки избавились от инфекции 675 человек, а всего, с начала пандемии, смогли перебороть коронавирус 120 777 пациентов.

Смертность остается на том же уровне - за сутки скончались 27 жителей региона, с начала пандемии - 6 795 человек.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 736 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 268 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 602. Проведено тестов на коронавирус всего 4 046 030, из них за последние сутки 8 830, - пояснили в ведомстве.