В Хакасии в ковидном госпитале лежат 6 малышей в возрасте до года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии в ковидном госпитале лежат 6 малышей в возрасте до года. У всех – подтвержденный диагноз COVID-19, сообщили в Республиканской детской клинической больнице. Инфекционный госпиталь на базе медицинского учреждения функционирует с начала ноября. Его развернули экстренно, за два дня.

- Без сна и отдыха мы смогли экстренно адаптировать помещения, установить необходимую мебель и оборудование, обустроить палаты для десятков пациентов. Так произошло из-за роста заболеваемости, койки в других ковидных госпиталях закончились. Мы пришли на помощь ради спасения детских жизней, спасения целых семей, - рассказали медики.

В госпитале находится 31 человек, в том числе родители, так как разлучить их с малышами невозможно. Лечение пациентов идет в соответствии с федеральными рекомендациями, подготовленными ведущими специалистами. В «красной зоне» работают врачи поликлиники и стационара. Обычный стационар работает в прежнем режиме.