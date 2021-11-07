Жителя Красноярска отдали под суд за избиение матери Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя Красноярска будут судить за избиение матери. Уголовное дело заведено по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». ЧП произошло в марте текущего года. 63-летняя женщина заявила в дежурную часть полиции, что ее избил собственный сын. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. И вот что выяснилось.

Женщина высказала свое недовольство 41-летнему сыну по поводу его чрезмерного употребления алкоголя. Говоря проще – сын был откровенным пьяницей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот и в тот вечер он был пьяный, а запоздалое воспитание взбесило его – мужчина схватил мать за шею и нанес ей несколько ударов по телу. После этого он ушел из дома.

Вскоре его задержали. Как оказалось, ранее он привлекался к административной ответственности за избиение своей бывшей сожительницы. Сейчас ему грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, до 240 часов обязательных либо до шести месяцев исправительных работ или арест на срок до трех месяцев.