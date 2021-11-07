В Красноярском крае перевернулась вахтовка с рабочими. Фото: прокуратура края

В Северо-Енисейском районе перевернулся автобус, перевозивший рабочих. В связи с этим прокуратура края организовала проверку. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, по предварительной информации, 6 ноября около 16 часов на 235-м км автодороги Епишино – Северо-Енисейск (приблизительно 82 км от поселка Северо-Енисейский) водитель автобуса, который перевозил 22 рабочих золотодобывающего предприятия в рабочий поселок, не справился с управлением.

Вахтовка съехала в кювет и опрокинулась на правый бок. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали двое мужчин, на автомобиле скорой помощи их доставили в больницу Северо-Енисейска. Травмы оказались неопасными для жизни, мужчин отправили на амбулаторное лечение. Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и об охране труда.