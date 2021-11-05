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Происшествия5 ноября 2021 14:24

В Хатанге с лестничной площадки украли оставленный ненадолго сварочный аппарат

Мужчина просто заносил инструменты и материалы домой, когда его ограбили
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хатанге, на севере Красноярского края, с лестничной площадки украли сварочный аппарат, оставленный мужчиной ненадолго, пока он заносил другие рабочие инструменты. Как сообщили в МВД, грабителя уже установили – им оказался ранее не судимый 39-летний житель региона.

Как оказалось, мужчина шел в пьяном виде и заметил сварочный аппарат и другие инструменты для работы с оптоволокном. Он не удержался и украл рабочие принадлежности, чтобы затем их продать.

Сотрудниками полиции заведено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине, укравшему инструменты, грозит до 5 лет лишения свободы.