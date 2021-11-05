В Красноярск с 7 ноября придет плюсовая температура

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с воскресенья, 7 ноября, установится плюсовая температура. Как прогнозируют синоптики, морозы начнут покидать краевую столицу уже с 5 ноября, а 7 числа ожидается +10 градусов тепла.

С 5 ноября ноябрьские морозы начнут падать, столбик термометра покажет всего до -6 градусов, в субботу, 6 ноября за окном будет всего -1, а в воскресенье температура вырастет до +10. Но ветер, к сожалению, утихать не собирается.

все дни он будет юго-западным 5–6 м/с с порывами до 15–18 метров.

Как отметили в Среднесибирском УГМС, температурный режим установится на 2–5 градусов выше средних многолетних значений.