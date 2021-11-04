В Красноярске во дворе дома иномарка сбила пешехода. Стоп-кадр видео

В Красноярске во дворе многоэтажного дома иномарка сбила пешехода. Странная история, в которой будут разбираться дорожные полицейские. Случилось это 1 ноября около 19 часов в Покровке, во дворе дома на Караульной, 38. За рулем «Тойоты Короллы» находился 42-летний водитель. Как говорят очевидцы, он ехал по двору, а навстречу ему шел 41-летний мужчина. Как так получилось, что водитель не увидел пешехода? Даже если тот был в темной одежде – это ведь двор. Разгоняться – негде, фары – наверняка были включены (или нет?). К тому же в ГИБДД подтвердили, что водитель был трезвый.

На видео, которое сняли жильцы дома и прислали в паблик «ЧП Красноярск», видно, что пострадавший мужчина лежит на асфальте и не может встать. Ему помогают две женщины. Слышен крик: «Скорую вызвали?» и ответ: «Едет». Вскоре пострадавшего доставили в больницу.