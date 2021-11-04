В Красноярском крае за сутки количество заболевших COVID-19 увеличилось на 718 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 4 ноября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 134 059 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 718 случаев заболевания. И это – не считая статистики по закрытым городам Зеленогорску и Железногорску, данные по которым передаются в ФМБА отдельно. Так, в краевом центре – 158 новых случаев заболевания, в Ачинске – 21, Норильске – 38, Минусинске – 42, Канске и Сосновоборске – по 34, Курагинском районе – 33, Кежемском районе – 28, Бородино – 27.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 373 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 853 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 671. Проведено тестов на коронавирус всего 4 011 293, из них за последние сутки 13 585.

Добавим, что последние данные по ковиду в Железногорске были накануне 3 ноября, там суточный прирост составил 131 человек. В Зеленогорске на утро 4 ноября плюс 64 новых случая за сутки.