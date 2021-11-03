В окрестностях Красноярска появятся два новых кладбища Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Красноярска решают проблему нехватки места на имеющихся кладбищах. Вопрос с крематорием тормозится, а мест на погостах все меньше. Стало известно, что в бюджете до 2024 года заложены средства на два новых кладбища. Одно – в Емельяновском районе поблизости от поселка Индустриальный, будет только проектироваться.

Еще одно – в Березовском районе, рядом с действующим кладбищем «Шинное» будет также запроектировано и частично начнутся строительные работы. А в сентябре этого года было принято решение о том, что самому большому городскому кладбищу Бадалыку добавят еще 18,2 гектаров земли, где можно будет разместить примерно 16 тысяч новых захоронений.

Депутаты Горсовета обсудили инвентаризацию городских погостов. Уже второй год провести эту работу не удается, так как подрядчики, выигрывающие контракты, впоследствии не выполняют договорных условий. Цель инвентаризации – составить полный электронный реестр могил, создать точную цифровую карту кладбищ. За счет этого удастся обнаружить свободные участки, а также найти неучтенные могилы ветеранов ВОВ, заботу о которых возьмет на себя город.

Новый подрядчик найден и с ним заключен договор на два года. Так как в зиму проводить необходимые геодезические работы невозможно, к ней приступят весной, цена вопроса – более 18 миллионов рублей.