В Красноярске директора управляющей компании подозревают в мошенничестве на 8 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи красноярской полиции уличили директора управляющей компании в мошенничестве при получении субсидии. И завели уголовное дело. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, УК обслуживает жилые дома в Советском районе. 38-летний директор заключил договоры с районной администрацией на предоставление субсидии для благоустройства придомовой территории.

Чтобы получить эту субсидию, нужно представить документы, подтверждающие тот факт, что с подрядчиками, проводящими работу, УК рассчиталась в полном объеме. Подозреваемый принес поддельные документы, и на счета УК из бюджета были перечислены 8 миллионов рублей. Но при проверке этот факт выяснился. За мошенничество в особо крупных размерах мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Он может смягчить наказание, если сделает чистосердечное признание, будет сотрудничать со следствием и возместит ущерб.