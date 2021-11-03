Социальные проекты СУЭК стали лучшими в России

Награды СУЭК. Фото предоставлено компанией

Пять социальных проектов СУЭК признаны лучшими в России. Они стали лауреатами всероссийского конкурса «Создавая будущее», который проводится при поддержке Общественной палаты. Жюри конкурса, куда входят эксперты социальной сферы, отметило высокий уровень социальной ответственности угольной компании.

Так, проект «Музей под открытым небом Бородинского разреза» рассказывает об истории предприятия и его современной жизни. Необычный музей признали лучшим в номинации «Арт-мастерская». В Красноярском крае он пока единственный. Проект не только познавательный для посетителей, но и повышает уровень благоустройства всего шахтерского города.

В гостиной Музея под открытым небом Бородинского разреза уютно и зимой, и летом. Фото предоставлено компанией

Призовые места также получили проекты: повышение цифровой грамотности «Школа цифровых технологий СУЭК» в номинации «Лидеры будущего»; противодействие пандемии в регионах присутствия «Вместе против COVID-19» в номинации «Синергия сотрудничества»; повышение престижа рабочих профессий «Клубы профессиональных сообществ «Добычник» и «Проходчик» в номинации «Сообщество сообществ» и создание крупнейшей в Кузбассе охраняемой природной территории «Природный заказник «Кокуйское болото» в номинации «Среда обитания».

- В этом году СУЭК исполнилось 20 лет, за свою историю компания накопила в том числе и огромный опыт эффективного решения наиболее актуальных социальных проблем в регионах, где работают наши предприятия, - говорит Сергей Григорьев, заместитель генерального директора СУЭК. – Мы рады, что наша деятельность находит такую высокую оценку и с удовольствием готовы делиться нашими лучшими практиками.

Проекты СУЭК, победившие в конкурсе, широко известны как самые эффективные социальные практики в России. На протяжении ряд лет компания неоднократно побеждала в основных профессиональных и общественных премиях, таких как конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса», исследовании «Лидеры корпоративной благотворительности», «People Investor», МедиаТЭК, «Управление изменениями. Визионеры».

НАШ СПРАВКА

Всероссийский конкурс лучших практик работодателей в социогуманитарной сфере проводится с 2014 года. Организаторы конкурса – Ассоциация МАКО при поддержке Общественной палаты РФ. Среди победителей конкурса этого года – лидеры отечественного бизнеса: «Норильский никель», Сибур, Газпромбанк, Русгидро, Россети, Роскосмос, ММК и другие.