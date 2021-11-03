Красноярская коммунальная компания «КрасКом» выиграл суд у своего двойника. Фото: "КрасКом"

Красноярский водоканал «КрасКом» выиграл суд первой инстанции у своего коммунального двойника «КРАСКОМ+». Информация об этом появилась на официальном сайте компании. Причины для судебного разбирательства были более чем существенными.

Дело в том, что горожане, введенные в заблуждение сходным названием, вызывали спецтехнику для откачки септиков. А после ассенизаторы двойника сливали стоки с нарушением экологических требований. Их не раз ловили, что называется, на месте преступления. А потом жалобы поступали в «КрасКом», прокуратура и другие надзорные органы проводили проверку.

В декабре прошлого года Красноярская УФАС признала клона «КрасКома» виновным в нарушении антимонопольного законодательства. А свое название компания запатентовала еще в августе 2019 года.

- За незаконное использование чужого названия решением краевого Арбитражного суда с транспортного предприятия по откачке септиков взыскано 4,7 миллионов рублей, - рассказали в «КрасКоме».