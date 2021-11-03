В город Зеленогорск перестанут впускать без QR-кода

В город Зеленогорск перестанут в пускать без QR-кода Фото: Мария ЛЕНЦ

Закрытый город Зеленогорск закрывается еще сильнее. Не от людей – от коронавируса. То есть попасть в него через КПП можно, но только при наличии сертификатов о полном курсе вакцинации или уже перенесенном заболевании, но не позднее шести месяцев. Ограничительные меры вступают в силу с 15 ноября. Об этом на прямой линии жителям ЗАТО сообщил глава города Михаил Сперанский. Решение было принято на заседании комиссии по организации охраны контролируемой зоны.

Уточним, долгосрочные пропуска – на период более 3 дней – будет выдаваться на период, не превышающий действие QR-кода.

Ситуация с коронавирусом в Зеленогорске продолжает оставаться напряженной: за минувшие сутки там было 34 новых случаев заболевания, всего с начала пандемии 7 123, 6 382 человека выздоровели и 91 скончался. При этом вакцинировано 24 339 человек, это меньше половины жителей. По данным статистики на 2020 год в ЗАТО зарегистрировано 61 633 жителя.