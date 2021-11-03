В Красноярск привезут две снегоплавильные установки. Фото: инстаграм Сергея Еремина

В Красноярск привезут две снегоплавильные установки. Об этом ноу-хау для городских дорог рассказал на своей странице в «Инстиграме» глава города Сергей Еремин: «Обе установки мобильны, их можно будет перевозить в разные точки города. Они обладают простой системой загрузки снега и выгрузки оставшегося мусора. И, что важно для таких больших мегаполисов, как наш Красноярск, — талая вода может сливаться в канализацию». А появятся эти установки в результате договоренности двух губернаторов – Красноярского края города Санкт-Петербурга.

Добавим, что мощность одной установки – 80 тонн снега в час, второй – 135 тонн. Когда их привезут, у дорожников будет время для того, чтобы отработать технологию их эффективного использования.

Пока неизвестно, какой будет зима по количеству осадков. Но на окраине города, на улице Башиловской, уже устраивают снегоотвал объемом до 70 тысяч кубометров снега.