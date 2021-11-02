Новым начальником пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю стала Дарья Грибкова

Дарья Грибкова Фото: МВД

В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю новый руководитель – им стала 34-летний капитан внутренней службы Дарья Валерьевна Грибкова. Как сообщают в МВД, сотрудница полиции пришла на смену вышедшему на пенсию полковнику внутренней службы Владимиру Юрченко.

Дарья Грибкова родилась 7 мая 1987 года в селе Зотино Туруханского района Красноярского края. Девушка окончила Красноярский государственный педагогический университет. В 2012 году поступила на службу в органы внутренних дел, работала в Отделе полиции № 3 МУ МВД России «Красноярское» инспектором по делам несовершеннолетних.

В 2020 году стала заместителем начальника Отдела информации и общественных связей ГУ МВД по краю. А с 28 октября 2021 года её назначили начальником пресс-службы Главного управления.

За время службы в органах внутренних дел, Дарья Грибкова неоднократно поощрялась ведомственными наградами МВД России