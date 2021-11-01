В Красноярском крае иномарка на полном ходу врезалась в машину скорой помощи. Фото: ГИБДД

В Шарыповском районе иномарка на полном ходу врезалась в автомобиль скорой помощи. На тот момент в неотложке не было пациентов, но водитель и фельдшер пострадали настолько, что им потребовалась госпитализация.

По информации ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 1 ноября на 49 километре автодороги Шарыпово – Назарово. За рулем «Тойоты Короллы» находилась 29-летняя женщина, она была пристегнута ремнем неопасности, на заднем сидении в специальном удерживающем кресле ехал ее годовалый ребенок. Возможно, это и спасло их от серьезных последствий.

Предварительно установлено, что женщина-водитель не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения в тот момент, когда находился УАЗ-39623. Удар был почти влобовую, иномарку развернуло на дороге. А вот скорая вылетела на обочину и далее слетела в поле и, похоже, восстановлению не подлежит.