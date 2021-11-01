Морозы придут в Красноярск уже в начале ноября

К 3 ноября в Красноярске похолодает до -13. Фото: ИВАНОВА Диана

Первые морозы придут в Красноярске уже в начале ноября. Об этом в прямом эфире в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал Дмитрий Ульянов, синоптик Гидрометцентра:

- Среднемесячная температура ноября ожидается -10-11 градусов, что на 1-2 градуса ниже средних многолетних значений. На севере края температура будет опускаться до -30, в центре и на юге до -25 градусов. Погода будет неустойчивой, возможны не только морозы, но и оттепели до +3+5 градусов. В Красноярске пик похолодания ожидается в первых числах месяца.

Итак, по прогноза синоптиков 2 ноября в Красноярске пройдет снег и метель, -3-5 ночью и 0-2 днем. А 3 ноября похолодает до -13-15 ночью и -10-12 днем. 4-6 ноября ожидается пик похолодания. К 7 ноября немного потеплеет, ожидается -2-4 ночью и 0+2 днем, а к 10 ноября дневные температуры «подрастут» до +3+5 градусов.

В первую неделю ноября ожидаются снег, а 2, 5, 6 ноября – сильный порывистый юго-западный ветер. На 2 и 3 ноября объявлено штормовое предупреждение, ожидаются снег и метель, порывы ветра до 15-20 м/сек.

Какой будет погода дальше, сказать сложно, ноябрь – самый непредсказуемый месяц года!