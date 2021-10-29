Мэр Сергей Ерёмин протестировал новый памп-трек в парке им. 400-летия Красноярска

Сергей Еремин

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин решил лично убедиться, что новый памп-трек практически готов к вводу в экспулатацию – глава краевой столицы взял bmx-велосипед и опробовал новую локацию. Видео с эффектным трюком «волна» руководитель города выложил на своей странице в инстаграм.

Фото: инстаграм Сергея ЕРЕМИНА

- Сам впервые в жизни погонял на BMХ. Как говорится, мне «зашло». Я по-настоящему «поймал волну» и просто не мог остановиться. Понял для себя, что обязательно буду находить время и приезжать сюда за этими непередаваемыми эмоциями, - поделился впечатлениями Сергей Еремин.

Фото: инстаграм Сергея ЕРЕМИНА

В полную мощь новая локация заработает только в следующем сезоне. Здесь найдется место для любителей разных вида экстрима – в парке смогут кататься любители роликов, скейт-бордов, самокатов и велосипедов.