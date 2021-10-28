Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 5:15

В частном секторе Красноярска установили 13 новых площадок для сбора мусора

В этом году запланировано установить всего 70
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: администрация

Фото: администрация

В частном секторе Красноярска продолжают появляться новые контейнерные площадки для сбора мусора и прочих отходов. На этот раз обустроили 13 мест, куда граждане могут выносить домашний мусор. Как заявляют в мэрии, до конца года всего в частном секторе появится около 70 контейнерных площадок.

Монтаж площадок для сбора твердых бытовых отходов в Ленинском и Октябрьском районах ещё идет, здесь обустроят 25 и 32 площадки соответственно.

Организация «цивилизованного» вывоза мусора из микрорайонов частной жилой застройки в Красноярске ведется уже второй год. В прошлом году работу проделали за счет городского бюджета, а в этом - за счет краевой программы по охране окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов.

Напомним, что долгое время жители частных домов были не готовы оплачивать услуги по вывозу мусора. Они уверяли, что всё сжигают в печах или вывозят на свалки самостоятельно. На деле бытовой мусор зачастую оставляли возле домов, образуя стихийные несанкционированные свалки. Во многих микрорайонах жители предпочитали мешковой сбор, однако мешки, выставленные за ограды, не всегда дожидались вывоза, становились добычей собак из соседних дворов. Мусор разносился по округе и портил внешний вид улиц.