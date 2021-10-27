В Красноярске мужчина избил мать и бабушку из-за телевизора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ленинском районе Красноярска три женщины-пристава обезвредили мужчину, напавшего на собственную мать. Как сообщает пресс-служба УФ ССП по краю, он пытался украсть телевизор.

Сотрудники отделения судебных приставов по Ленинскому району находились на рабочем месте, когда услышали крики со стороны придомовой территории. Три работницы отдела Регина Белякова, Анжелика Новосад и Оксана Солонец выбежали на улицу и увидели, как молодой парень конфликтует с двумя женщинами.

Оказалось, что парень пришел к своим бабушке и матери и пытался забрать телевизор. Когда женщины попытались помешать, он их избил. В ведомстве сообщают, что мужчина угрожал им расправой и вел себя агрессивно.

- Судебные приставы удерживали подозреваемого до прибытия сотрудников полиции и не допустили хищения имущества. По факту происшествия в отношении красноярца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой), - передают в пресс-службе судебных приставов Красноярского края.