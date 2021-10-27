В Красноярском крае впервые с начала пандемии более 600 заболевших коронавирусом за сутки

В Красноярском крае впервые более 600 заболевших коронавирусом за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

27 октября в Красноярском крае установлен новый антирекорд заболеваемоси коронавирусом – 619 случаев за сутки. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразились 128 578 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 525 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 113 397 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человека8. Общей сложности от болезни скончались 6 445 пациентов.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 775 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 703 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 139. Проведено тестов на коронавирус всего 3 922 253, из них за последние сутки 10 759, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.