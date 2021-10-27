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Общество27 октября 2021 6:44

В Красноярске на два дня закроют канатную дорогу на Николаевской сопке

Дорога будет закрыта 28 и 29 октября
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске на два дня закроют канатную дорогу на Николаевской сопке. Фото: sopka_krsk

В Красноярске на два дня закроют канатную дорогу на Николаевской сопке. Фото: sopka_krsk

В Красноярске с 28 по 29 октября будет закрыта канатная дорога на Николаевской сопке. Как сообщается в инстаграме кластера «Сопка», «канатка» будет закрыта в связи с проведение регламентных работ.

Напомним, что канатная дорога на Николаевской сопке была запущена 7 октября. Она работает со вторника по пятницу с полудня до 21:00, а в выходные с 10:00 до 21:00 часов.

В инстаграме «Сопки» добавили, что тренажерный зал продолжает работать в привычном режиме.