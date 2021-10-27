Власти Красноярского края выставят на продажу крупнейшую сеть АЗС Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2022 году региональное правительство собирается выставить на продажу крупнейшую сеть АЗС в крае – «Красноярскнефтепродукт». Как сообщает замгубернатора края Юрий Лапшин, на торги будут также выставлены «Бархатовская птицефабрика» и «Коркиноагропромхимия».

Юрий Лапшин пояснил, что компания нуждается в модернизации, так как износ на «КНП» составляет более 50%, а для обновления необходимо более миллиарда рублей. Выходом из ситуации для региона стало выставление предприятия на торги.

Добавим, что в сеть «Красноярскнефтепродукта» входят 188 заправок по всему Красноярскому краю. Что касается «Бархатовской птицефабрики» и «Коркиноагропромхимия», их продают, как непрофильные активы.