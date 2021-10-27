В четверг 28 октября в Красноярске ожидаются заморозки до -3 градусов Фото: ИВАНОВА Диана

Уже в четверг 28 октября в Красноярске похолодает до -3 градусов. Как сообщают синоптики Гидрометцентра, температура снизится вечером.

Днем 28 октября в Красноярске ожидается около +3 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и без осадков. Снизится и сила ветра – до 2-4 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 745 мм рт. ст.

С наступлением темноты наступят заморозки. Похолодает до -3 градусов. Осадков не будет, но погода станет пасмурной. Сила ветра не изменится – до 2-4 метров в секунду.