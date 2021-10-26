В Красноярском крае за сутки 599 зараженных и 29 погибших от ковида

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По состоянию на 26 октября, в Красноярском крае выявлено 599 новых случаев заболевания ковидом за сутки. Погибло от инфекции 29 человек. Показатели ежедневно бьют все рекорды по заболеваемости в регионе. По данным портала стопкоронавирус.рф всего с начала пандемии в крае 127 959 заболевших и 6 417 погибших.

Статистика выздоровлений заметно отстает от статистики заболевания – так, за сутки вылечились 482 пациента, а всего ковид в регионе смогли победить 112 872.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 40 211 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 711 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 009. Проведено тестов на коронавирус всего 3 911 494, из них за последние сутки 2 912, - добавляют в Роспотребнадзоре.