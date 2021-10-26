В Октябрьском районе Красноярска поймали 20 безмасочников в крупных супермаркетах

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В крупных магазинах Октябрьского района Красноярска был проведен массовый рейд по проверке масочного режима. Как рассказали в мэрии, было проверено 156 торговых объектов, на которых нашли 20 нарушителей превентивных мер. Всем им грозит административный штраф до 30 000 рублей. Также сотрудники администрации района вместе с полицейскими вынесли 102 замечания, провели 614 профилактических бесед о необходимости пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию.

- Ежедневная статистика заболеваемости растёт, снизить её мы сможем только все вместе, в том числе, если жители будут соблюдать все необходимые превенти вные меры, — отметил и.о. руководителя администрации Октябрьского района Андрей Сидельников.

Напомним, что для нарушителей масочного режима предусмотрена административная ответственность и штраф до 30 000 рублей.