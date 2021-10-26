В Красноярске 10 должников погасили долги на месте, после угрозы ареста их автомобиля

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В Красноярске во время совместного рейда ГИБДД с судебными приставами долги под угрозой ареста автомобиля погасили на месте 10 должников из 14 выявленных. Как сообщают госавтоинспекторы, у оставшихся есть 10 дней на погашение задолженности, после чего их автомобили буду реализованы в счет долгов.

Совместный рейд по выявлению должников проводился на выездах из города в Октябрьском и Свердловском районах Красноярска. Людей, имеющих долги, выявляли при помощи аппаратно-программного комплекса.

Напоминаем, что своевременно узнать об имеющихся штрафах и других задолженностей можно с помощью сервиса Государственных услуг, а также «Банка данных исполнительных производств» и приложения «ФССП России».