В Кировском районе Красноярска облагородили сквер «Семейный»

Фото: администрация

В Кировском районе Красноярска появилось новое общественное место – сквер «Семейный». Как сообщают в администрации, локация создана в микрорайоне Первомайский, напротив дома № 65 по улице Щорса.

- В сквере проложили пешеходные тротуары и новый асфальт, установили урны и скамейки, высадили деревья и кустарники, засеяли газон. На резиновом покрытии поставили спортивные тренажеры. Кроме того, два торговых павильона рядом со сквером привели в надлежащий вид, один торговый объект демонтировали. Автомобильную парковку возле дома № 65 по ул. Щорса расширили и отремонтировали проезд, - рассказали о новом сквере в мэрии.

Отметим, что работы по благоустройству выполнены в рамках проекта «инициативное бюджетирование». Стоимость создания сквера – около 6 млн рублей. 3% финансировали жители и инвесторы.