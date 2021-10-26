Житель Ачинска, предвкушающий оказание интим-услуг, отдал мошенникам более 30 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Ачинска, предвкушающий скорое оказание интимных услуг, сделал свой «заказ» на специальном сайте и лишился более 30 000 рублей. Как сообщают в МВД, мужчина, после того как понял, что попался на удочку аферистов, написал заявление в отделе полиции.

28-летний горожанин рассказал, что на сайте был указан номер телефона, позвонив по которому он связался с девушкой, которая должна была приехать к нему домой. Но перед своим приездом, неизвестная девушка попросила у мужчины предоплату 2000 рублей за свои услуги.

Ачинец перевел деньги, после чего ему перезвонил уже мужчина, который попросил дополнительно оплатить страховку на случай происшествий или конфликтов – 8000 рублей.

Затем, после оплаты страховки, заказчику интим-услуг сообщили, что оплата не прошла. Он следом отправил 14 000 и 10 000 рублей.

28-летний ачинец продолжал ничего не подозревать, пока номер, с которого звонила девушка по вызову, не перестал быть доступен.

В полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас выясняются все обстоятельства совершенного преступления.