Министром экономики и регионального развития Красноярского края может стать 34-летняя Анна Гарнец

Анна Гарнец Фото: соцсети

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края может возглавить 34-летняя Анна Гарнец. Как рассказал экс-министр Егор Васильев, кандидатуру Анны Гарнец отдельным вопросом рассмотрел Комитет по экономике и налоговой политике. Чиновница будет представлена на предстоящей сессии Законодательного Собрания в четверг, 28 октября.

Анна Гарнец имеет два высших образования по направлению «юриспруденция» и «филология». Также красноярка 8 курсов повышения квалификации. Такие как: «Управленческое мастерство», «Управление проектами в органах власти», «Эффективные деловые коммуникации» и прочее. Свою карьеру Гарнец начала в одной из детских больниц города на должности секретаря-машиниста. Затем девушка сменила сферу деятельности и ушла работать копирайтером в рекламное агентство. Ну а в 2010 году перебралась в краевое правительство, где занималась документационным обеспечением. Последние 3 года Гарнец занимает должность начальника управления проектной деятельности.