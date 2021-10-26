В нацпарке «Красноярские столбы» медвежата и рысята попали в поле зрение фотоловушки

Фото: нацпарк "Столбы"

В национальном парке «Красноярские Столбы» фотоловушкам удалось заснять редкие кадры семейства краснокнижной рыси и выводка медвежат. Как рассказали в пресс-службе «Столбов», оба вида животных попадаются в поле зрения объектива нечасто, поэтому эти снимки и видео – настоящая удача.

- Наиболее уязвимым и требующим особой охраны видом является рысь обыкновенная – наверное, единственный из своего семейства, обитающий на границе с антропогенными ландшафтами. Этот вид занесён в Приложение к Красной книге Красноярского края, что в свою очередь предполагает ведение длительного мониторинга состояния популяции. На днях мы получили редкие снимки пятого выводка этой самки. На видеозаписи видно, как она начинает водить детёнышей по своему большому охотничьему участку, - пояснили в нацпарке.

Фото: нацпарк "Столбы"

А вот медведи, хоть и редким видом не являются, но попадают в фотоловушки довольно редко, поэтому фото и видеоматериалы с этим хищником являются довольно ценным источником информации о его численности, размножении и распределении по территории, так как изучение их следовой деятельности сильно затруднено.