В Норильске на замерзающем озере заметили одинокого лебедя. Стоп-кадр видео

На окраине Норильска на озере Долгом заметили лебедя. Белоснежная величественная птица в одиночестве плавала в ледяной воде. Временя от времени погружала голову в воду, видимо, в поисках пищи. Беспокойства не проявляла. Зато подписчики паблика «Норильск NEWS», где появилась видео с птицей, заволновались. На календаре уже конец октября, а лебедь еще не улетел зимовать на юг. Может, сбились биологические часы? Или повредил крыло и отбился от стаи? Если не улетит – может замерзнуть. Или его растерзают бродячие собаки.

Надо забирать, но как? Чтобы поймать лебедя, нужно проводить настоящюу спасательную операцию с воды и земли, чтобы никто не пострадал. Это первое, а второе – нельзя же его просто так принести в квартиру и поселить в комнате. Птица дикая, со своими особенностями.

«Раньше на территории профилактория «Валёк» был живой уголок, там жили и уточки и лебеди, давали приют птицам, которые не смогли улететь. Как теперь бедняга выживать будет?» - пишет один из подписчиков. Другой заметил, что на Вальке сейчас есть ферма, там держат лошадей, барашков, уток и кур. Возможно, если связаться с ними, они приютят птицу до весны. А вообще нужна консультация специалистов, что делать с лебедем. Жалко ведь, пропадет, если не помочь. В конце концов решили позвонить специалистам и выяснить, что делать с птицей.