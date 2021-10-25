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Общество25 октября 2021 10:40

Красноярский «Дом Офицеров» обрел статус военно-патриотического центра юнармии

Это произошло в год 5-летия Всероссийского движения
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Дом Офицеров

Дом Офицеров

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярскому «Дому Офицеров, расположенному на Перенсона, 20, присвоили новый статус военно-патриотического центра юнармии. Об этом сообщили в соцсетях Всероссийского движения. Такие изменения произошли в год 5-летия детско-юношеского военно-патриотического общественного движения.

Теперь в Красноярске есть собственный «Дом Юнармии». В честь этого события состоится Торжественное мероприятие по присвоению статуса «Дома Юнармии». Мероприятие состоится 26 октября в 18:00 в историческом здании на улице Перенсона, 20.