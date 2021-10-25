В лесу под Красноярском обнаружили схрон с гранатометом и тротиловыми шашками

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В Козульском районе, Красноярский край, был найден схрон с оружием – там обнаружился заряженный гранатомет по соседству с тремя тротиловыми шашками. Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, сейчас правоохранители проводят проверку.

Небольшой схрон с оружием был расположен недалеко от платформы Бадаложный в Козульском районе края. При тщательном изучении нашлись заряженный гранатой РПГ-18 и три тротиловые шашки.

Корреспондент «Комсомольской правды» запросил информацию в пресс-службе МВД региона, но полицейские от комментариев пока воздержались.